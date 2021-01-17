退休國道警夫婦台中出租套房輕生 現場疑有借據 14:092021/01/17 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案發地點大樓鄰近台中市警第二分局永興派出所附近。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北區1棟公寓大樓，17日中午驚傳1對男女，在出租套房輕生案件，因鄰近台中市警第二分局永興派出所附近，警方獲報立即趕抵現場查看，初步調查，男性死者為47歲鄭姓男子，與46歲死者張姓女子，及現場疑似留有民間借據，真正死因仍須進一步調查。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 信義殺警案現場狠踹死者判10年 張程翔入監前逃亡遭逮 中市議員爭取烏日區全民運動館 打造在地運動空間 (中時 ) #現場 #燒炭自殺 #借據 #死者 #炭盆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老母過世 兒女竟追隨尋短 04:102021/01/16 社會新聞 士林一家3口身亡 老母病死多日 兄妹遺體旁留100萬現金 21:462021/01/15 社會 士林一家3死 老母走兄妹輕生亡 表弟經過聞惡臭以為是老鼠 08:212021/01/16 社會 士林1家3口陳屍留百萬還債 死者表弟：他們沒借過錢 13:132021/01/16 社會 國道1號3個台中出口 將改路名標示 04:102021/01/15 地方新聞 遊艇跨年趴意外落水 印尼僑生屍體五股尋獲 18:092021/01/15 社會 中彰快速道路車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場死亡 18:482021/01/15 社會 回老家潑汽油嗆對全家人不利 莽男遭制服強制送醫 23:272021/01/16 社會 國道1號191公里處3車大追撞 數萬包泡麵灑滿國道駕駛骨折 10:522021/01/15 社會 小貨車國道翻覆 2人遭甩出車外 國1南下頭屋路段回堵2公里 16:582021/01/16 社會 台東小客車衝進排水溝起火 駕駛逃出無礙 09:202021/01/15 社會 社會熱門新聞 高大成餐敘爆肢體衝突 傳同桌友人遭嫌菸臭成導火線 - 社會 高大成證實菸臭是衝突導火線 但引爆點是：我被推了一把 - 社會 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 退休國道警夫婦台中出租套房輕生 現場疑有借據 - 社會 公股銀股利大縮水 定存族慘了 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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