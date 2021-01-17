台中市北區1棟公寓大樓，17日中午驚傳1對男女，在出租套房輕生案件，因鄰近台中市警第二分局永興派出所附近，警方獲報立即趕抵現場查看，初步調查，男性死者為47歲鄭姓男子，與46歲死者張姓女子，及現場疑似留有民間借據，真正死因仍須進一步調查。

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