外送經濟夯，越來越多人喜歡用外送平台，不過有網友發現，原本擁有5萬多名會員的臉書社團《UberEats台灣》，14日竟無預警遭臉書下架審核，原因是社團中含有成人性剝削，5萬多名外送員被迫解散。

《UberEats台灣》原本是許多外送員交換心得的平台，不料有網友14日開啟臉書社團時赫然發現，社團被以未遵守「社群守則」中有關成人性剝削的規定遭到停用，管理員已要求臉書審查這項決定。

原本擁有5萬多名會員的臉書社團《UberEats台灣》，14日被網友發現遭臉書下架審核。(圖/截自臉書)

消息曝光後引起眾多會員憤怒，紛紛回應「那個社團為什麼消失了啊？靠北UE沒了，社團也沒了」、「是裡面有暴力之類嗎？疑惑，每天必看」、「突然不見，有點難過」、「希望可以復活」。

對於被下架原因，有知情網友留言「是不是有提到龜X，奶X，之類的」、「竟然因為這個？」、「有人跑去私訊管理員，據說是被檢舉，臉書現在很嚴格，管管有在聯絡臉書」、「有人去問過了，根本沒有違反那條法規的問題」、「平心而論，沒侵害他人的廢話被禁，有點不妥…」。

根據臉書社群守則「成人性剝削」規定指出，為了建立可進行這類對話的空間並營造安全的環境，允許受害者分享自身經驗，但會移除描繪、威脅或鼓吹性暴力、性侵害或性剝削的內容。對於顯示、提倡或安排非合意性行為的內容，也將加以移除以避免促成非合意性行為。為了保護受害者和倖存者，也會移除描述性暴力事件的圖像，以及未經被拍攝人同意而分享的私密圖像。

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(中時新聞網)