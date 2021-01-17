花蓮捐血站結合花蓮市國聯巡守隊，今天早上舉辦「110年花蓮地區捐血月」愛心公益捐血活動，不少民眾不畏冷氣團來襲，熱情響應，排隊等待捐血。（羅亦晽攝）

不少民眾不畏天氣寒冷及強風前往捐血，希望能夠「捐血一袋，幫助他人」。（羅亦晽攝）

農曆春節前後容易發生血源短絀狀況，加上近日天氣寒冷，感冒民眾多，捐血人數大幅減少，各地紛紛傳出血庫存量不足，其中花蓮平均存量僅剩4天，且以O型血最缺；不少民眾得知缺血消息，不畏凜冽寒風，也要前往捐血。花蓮捐血站感謝民眾熱心，不過仍希望大家能踴躍捐血，以備年假期間醫療用血量。

花蓮捐血站結合花蓮市國聯巡守隊，今天早上在花蓮市明禮國小附設幼兒園前舉辦「110年花蓮地區捐血月」愛心公益捐血活動；冷氣團來襲，不少民眾不畏天氣寒冷及強風，仍排隊等待捐血人員叫號捐血。坐在等候區等待捐血李姓民眾說，自己是第一次捐血，剛好最近看到花蓮因寒流來襲導致缺血的消息後，想說來捐看看，希望能夠「捐血一袋，幫助他人」。

針對花蓮境內血庫存量狀況，朱令如表示，目前縣內各血型平均庫存僅剩4天，其中又以O型最缺，不到4天的量，醫院目前都已有限血措施，緊急狀況才會輸血。至於近期為何血庫存量會不足，朱解釋，冬天因為天氣寒冷，腸胃道出血及心血管疾病患者較多，加上寒流接續，民眾出門意願降低，連帶捐血意願也銳減，「用血量增加，捐血量降低」，導致庫存不足。

朱令如說，花蓮境內一個月平均約需3500袋的血量，但縣內捐血量僅3000袋，長期以來皆仰賴台北捐血中心支援，然而台北現因血量不足，無法支援花蓮，導致庫存愈來愈低。隨著農曆春節將至，血庫存量至少要維持10天、9000袋才足夠，因此年假前一個月就必須準備足量，目前除了固定在機關團體、學校及部隊募血，也希望民眾近期能踴躍捐血，以儲備年假期間的醫療用血量，讓急需用血病患能安心治療。

此外，花蓮捐血站站長朱令如說，今年捐血月在1月10日至2月10日，主題是「捐血有你、愛不止息」，且台灣血液基金會也製作精美紀念帽贈送捐血民眾；此外，秋冬防專案啟動，所有捐血作業場所皆持續各項防疫措施，做到「捐血安心，用血安全」。

(中時 )