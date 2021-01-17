久未公開露面的吳淑珍、黃睿靚婆媳出席告別式。（莊曜聰攝）

家祭儀式大約一個多小時，遺體隨即火化，骨灰將與扁父骨灰共同安厝在麻豆生命紀念園區。（莊曜聰攝）

前總統陳水扁的母親陳李慎15日下午安詳辭世，享壽94歲，當晚移靈台南市柳營祿園，今天舉辦告別式後入殮火化，上午葬儀社人員就開始布置禮廳，也有扁迷及陳家民間友人陸續前來，前總統陳水扁、高雄市議員陳致中父子中午到場，陳致中受訪時表示，感謝大家的關心，後事依照阿嬤遺願低調處理，僅舉行家祭，火化後將阿嬤骨灰與阿公放在一起，讓2人在天上團圓；這場告別式簡單隆重，約1個小多小時結束。

扁媽的金孫、高雄市議員陳致中近午抵達台南柳營祿園，他表示各級長官好友都表達關心慰問，詢問想要參加公祭的事宜，但因阿嬤遺願就是希望一切從簡，因此僅舉辦家祭，也沒有發訃文、懇辭奠儀、花籃等，如有接待不周，感謝大家體諒與包容，對於阿扁的心情，陳致中說，父親情緒大致穩定，但搭車前來的路上，讀著在獄中寫的「阿母的眼淚」歌詞，還是掉下淚來，相當難過與不捨。

前總統陳水扁與夫人吳淑珍在中午來到會場，雖然戴著口罩，還是能看出他神情落寞哀戚，他簡單向到場幾位熟人點頭打招呼後，隨即進入禮廳，家祭開始，由扁媽長子陳水扁、媳婦吳淑珍、長孫陳致中、長孫媳黃睿靚等親友一起送別，場面肅穆哀戚，過程中包括立委賴惠員、郭國文及台南市長黃偉哲都有到場致意。

家祭儀式結束後，扁媽遺體在下午1點30分火化，據了解陳水扁父親骨灰原本安厝於台南新化佛顓寺，多年前遷移到麻豆區生命紀念館，扁媽骨灰預計也將到此安厝，夫妻相伴。

(中時 )