學員精彩呈現自行研發的AI教案。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

明志國中戴春成校長（前）順利通過人工智慧AIL專業國際認證。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

AI科技浪潮來臨，新北市教育局集結19所學校、4位校長及25位教師參與「新北智慧星聯盟AI教案示例產出型工作坊」，花了近3月時間，開發出12種融入新課綱的跨域AI教案，並取得人工智慧素養AIL專業認證；教育局長張明文表示，未來盼將成果應用於教學現場，提升學生競爭力，更進一步推廣到全國。

「新北智慧星聯盟AI教案示例產出型工作坊」在明志國中登場，學員們連結各校特色及產官學經驗，花費近3月的時間，經多次的小組研究、討論，共同開發出12種融入新課綱各領域，以及重要議題的跨域AI教案。

身為活動召集人的明志國中校長戴春成介紹，「師資」是AI教育推動成功與否的關鍵，盼藉由研習活動拋磚引玉，吸引更多教師投入AI教育，受訓教師除了完成人工智慧AIL國際認證，取得美國全球學習與測評發展中心國際證照，未來也可到各校分享經驗。

「以前只能片面的從網路接觸AI知識，這次透過培訓概念更清楚！」鶯歌昌福國小老師呂聰賢分享，從準備AIL專業認證考試的過程中，能更有系統的理解AI，對於架構、概念更清楚；明志國中教師范梅英則讚，講師們針對AI簡介、機器人體驗及物聯網應用等細心解說，透過同組伙伴共學、共備並完成作品，收穫豐富，未來會和校內其他老師分享成果。

(中時 )