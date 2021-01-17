大陸東北三省特產美女，尤其是黑龍江，不少明星的家鄉都來自該地，像是李冰冰和董璇，都是著名的黑龍江大美人。近期，有名黑龍江網紅「吉祥」在社群平台扮《神鵰俠侶》小龍女，充滿仙氣的外型獲得不少網友盛讚，甚至認為超越陳妍希和劉亦菲的版本。

隨著抖音平台的盛行，越來越多帥哥美女紛紛當起網紅，其中一位來自黑龍江的網紅吉祥，擁有214萬粉絲愛戴，可見得人氣多旺。年紀落在20出頭歲的她，皮膚白皙透亮，五官標緻立體，某些角度看起來有點像張柏芝，被網友封為「小張柏芝」。

吉祥常常會扮演電影或戲劇中經典的角色，並拍成影片放上網，先前她詮釋《神鵰俠侶》中的女主角小龍女，將瀏海全部梳到後面，露出兩條烏黑的直髮在前面，身穿純白色的改良漢服，還準備彩帶等道具，古裝扮相十分到味，加上原本就很精緻的五官，一舉一動都狂飄仙氣，完美駕馭姑姑的清新脫俗、不食人間煙火的氣息，讓許多網友看了眼睛一亮，紛紛留言稱讚她太美了，認為比陳妍希和劉亦菲飾演小龍女的扮相還仙，甚至有網友直言媲美「最美小龍女」李若彤的女神級版本，至今留言已經接近9萬人響應。

百萬網紅吉祥扮小龍女，駕馭得起仙女氣質。（圖／抖音截圖）

不過，有人喜歡就會有人不愛，部分網友認為吉祥開的濾鏡太大了，「白到有點恐怖」、「模樣怪怪的耶」等，引起兩派熱議。

(中時新聞網)