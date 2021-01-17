印尼蘇拉威西島（Sulawesi）強震死亡人數今天增至56。當局除快馬加鞭找尋生還者，也試著顧及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，將避難營區內數千名民眾分隔開來。

蘇拉威西島15日發生規模6.2地震，震央在西蘇拉威西省（West Sulawesi）首府馬武柔（Mamuju）以南36公里，震源深度僅18公里。國家災害應變總署（BNPB ）表示，強震另造成820多人受傷，1.5萬人逃離住處。目擊者說，許多人逃至山上避難，其他人則全擠進難民後送中心。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）已表示，地牛若再翻身，恐會引發海嘯。

馬武柔人口11萬，強震已將一所醫院移平，一間購物中心成廢墟，救援人員兩天來忙著在瓦礫堆下尋找生還者。

目前還不清楚瓦礫堆下有多少遺體，也不清楚事發兩天後還有多少生還者。

有關單位並未說明他們目前救出多少人，但有一對年輕姊妹從大片水泥等瓦礫堆下脫困，目前在醫院接受治療。

這場強震導致許多民眾頓失家園，只能擠進臨時避難所，許多甚至是一大家子同擠在一張帆布之下，幾難抵擋季風期間無情的豪雨。

在2018年強震海嘯釀數千死陰影下，阿布杜（Abdul Wahab）與妻子和4個孩子擠在帳篷裡，他說：「先躲到避難處以防更嚴重事件發生，總是好的。」只不過他們的糧食、被毯等物資短缺，鑒於其中一個孩子還只是嬰孩，他「希望政府能儘快發送食物、藥品和孩子們的牛奶」。

避難營地人滿為患，在憂心爆發疫情下，當局表示已經在想辦法依照風險等級來區隔民眾。

(中央社)