今冬自由市場最好的捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)的落腳處似乎有眉目了，美媒《NBC體育》報導，老東家費城人正式對他開出5年1億美元(約台幣28億)，平均年薪2000萬美元。在疫情籠罩下有這麼優沃的價格，外界認為瑞爾穆托可認真考慮。

美聯打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)前日「降價」與紐約洋基簽了6年9000萬美元，以他的身價年薪上看2000萬美元，但他不想離開洋基也想要簽久一點。瑞爾穆托4月開季就會滿30歲，他的新合約沒意外就是他生涯的最大一筆，平均年薪2000萬美元是合理要求。

然而瑞爾穆托先前就希望能夠打破紀錄成為史上最貴的捕手，大開口2億美元。他曾批評聯盟太不尊重捕手，害他在去年的薪資仲裁敗訴。他要求1240萬美元，但被費城人弄上仲裁庭，成功砍到1000萬美元。瑞爾穆托失望地說：「我只是想拉高全體捕手的待遇。」

近兩年在費城人，瑞爾穆托累積36轟、0.273打擊率，0.333上壘率、0.492長打率，即使跟一般野手相比也非常厲害了，在捕手之間更是罕見。前明尼蘇達雙城捕手茂爾(Joe Mauer)，他的8年1.84億美元是史上最貴的捕手合約。

隨著口袋最深的紐約大都會買下明星捕手麥肯(James McCann)，只用4年4000萬美元，瑞爾穆托的去處又被限縮了。如果無法超越茂爾1.84億美元紀錄，瑞爾穆托可考慮轉求最高的平均年薪(2300萬美元)，大約是5年1.15億美元。

(中時新聞網)