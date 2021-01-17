國內新冠肺炎疫情嚴峻，對北部醫院院內感染人數擴增，醫師出身的副總統賴清德今天再度挺醫護人員，強調沒有任何醫護人員，應該為照顧患者而染疫遭責難。也呼籲年關前返國人潮增多，大家一定要嚴格做好防疫。

繼桃園專門收治新冠肺炎病人的某醫院醫師，與同居護理師女友染疫之後，昨晚疫情指揮中心再宣布該醫院新增一名護理人員感染案例。

前衛生署長楊志良日前曾質疑該名染疫醫師未照SOP，雖認為不需苛責，但也呼籲院方要嚴正看待此事，對於未遵照SOP的醫護人員「醫院應該給醫師某種處分」，並直言「假如我是院長，我第一件事情就是把他開除（fire）。」

對此賴清德表示，昨晚疫情指揮中心臨時召開緊急記者會，在擴大採檢中，新增一名護理人員確診。醫護人員在防疫期間最為辛苦，尤其我們面對疫情將近一年的時間，他們也戰戰兢兢辛苦了一年。

他強調，沒有任何醫護人員，應該為照顧患者而染疫遭責難，「就像在戰場上受傷的士兵，受傷後最需要的就是後援和支持」。

此時此刻，他認為，我們更應該要為醫護人員鼓勵打氣，畢竟沒有他們的專業守護，我們就沒有健康的生活。防疫的路雖然艱辛，只要我們團結一致，繼續堅定攜手抗疫，就沒有衝不破的難關！

年關將近，返國人潮增多，他也要呼籲大家，一定要嚴格遵守中央疫情指揮中心的規定，做好防疫措施，「保護自己，也守護台灣。」

(中時 )