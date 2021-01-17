受到疫情影響，醫院收治病患減少，但從去年9月以來，台北捐血中心負責的北北基宜花地區，醫院的用血量增加，又受到天候不佳影響民眾捐血意願，今天（17日）捐血站在宜蘭五穀廟的協助下舉辦「捐血有你，愛不止息」，並呼籲民眾捐血，達到農曆春節前10天安全庫存量的目標。

「情況真的跟往年不一樣。」台北捐血中心主任林敏昌說，受到疫情影響，醫院收治病患減少，但從去年9月開始，可能是天候轉寒讓心血管疾病患者增加，醫院用血量是不減反增，去年9月到12月較前一年同期多了1.1萬袋，但捐血量少3000袋。

林敏昌表示，如宜蘭地區因下雨影響民眾捐血意願，鼓勵民眾能利用天候好轉或有空時捐血，以幫助需要用血的病患。

今天立法委員陳歐珀也響應捐血，他說，他從當兵退伍後就有捐血習慣，捐血是一件好事，也是快樂的事，但捐血需要大家共襄盛舉，期待各界勇於捐血，讓社會更溫暖、更祥和。

依據宜蘭捐血站統計，截至1月16日庫存量為4.1天，A型3.6天，B型5.3天，O型3.9天，AB型3.7天。

(中時 )