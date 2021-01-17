大陸遼寧省瀋陽市近日進行新冠肺炎的「全民核酸檢測」，但在志願者挨家挨戶的調查時，發現一位神跡可疑的男子，該名男子不僅拒絕接受檢測，也不願提供自己的資料。經過警方調查後，發現該名男子是潛逃21年的殺人犯。

根據《遼瀋晚報》報導指出，瀋陽皇姑公安分局遼河派出所日前組織志願者，挨家挨戶的去調查尚未接受核酸檢測的民眾。而在過程中，有一位住戶形跡可疑，不僅拿不出身分證，又拒絕提供資料，引起志願者的疑心，最後志願者表示之後會再上門詢問，就馬上報警，對警方通報此形跡可疑的男子。

而警方調查後發現，該名男子其實是名殺人犯，21年前因為殺害同學後潛逃，目前已經37歲。警方在確認身分後，就上門抓捕，該名男子一開始還拒絕提供身分證，最後是在警方一句「人是你殺的嗎？」才突破男子的心防，交出身分證。

據悉，該名男子在21年前，16歲時殺害自己的同學，之後便展開逃亡之旅，期間因為擔心身分曝光，一直避免使用身分證，而且也在瀋陽當地居住多年，沒想到遇到新冠肺炎的全民核酸檢測，這才讓警方順利逮捕他。

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(中時新聞網)