烏干達選舉委員會今天宣布，總統穆塞維尼順利贏得第6個任期，在位35年的他將繼續執政。但主要競選對手威恩則指控選舉舞弊。

現年76歲的穆塞維尼（Yoweri Museveni）1986年開始掌權，為非洲執政最久的總統之一。法新社報導，這場近年來數一數二暴力的選舉中，穆塞維尼遭指控在選前鎮壓反對派並壓迫媒體。

穆塞維尼以58.6%得票率勝選，終結來自38歲對手威恩（Bobi Wine）的強勢挑戰。

威恩從雷鬼音樂歌手搖身成為國會議員，這次出征帶動了一群年輕選民，當中有3/4都在30歲以下。身為10位反對派候選人之一的他，這次大選取得34.8%的第2 高票。

選舉結果公布時，威恩在首都康培拉（Kampala）郊區家中受到層層戒護。他所屬黨派表示威恩基本上「等於遭到軟禁」；政府則表示，僅是提供他安全保護。

烏干達選舉委員會主席、法官比亞巴卡馬（Simon Mugenyi Byabakama）宣布穆塞維尼當選烏干達共和國總統，並說在近1800萬登記選民中，有57.22%現身投票。

選舉結果宣布後，安全部隊湧進康培拉街頭，有士兵呼籲民眾保持社交距離，而直升機也在空中盤旋。

法新社報導，這場選舉仍籠罩在種種陰霾之下，反對派人士頻遭騷擾和逮捕，媒體遭遇攻擊，並有至少54 人身亡。

(中央社)