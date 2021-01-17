陳水扁前總統的母親過世，高雄市議員陳致中17日表示，遵從阿嬤遺願，治喪事宜從簡，已於今日中午12時30分於故鄉台南柳營祿園舉行家祭，隨後火化進塔。

陳致中代表家父、遺族由衷感謝各界長官、前輩、好友的慰問與關心，並說，由於阿嬤交代不設公祭，如有失禮或接待不週之處，亦祈請見諒。

陳致中說，阿嬤的骨灰將安置麻豆第一公墓，也會將阿公的骨灰罈移過來，讓阿公阿嬤老夫老妻在天上歡喜團圓。

(中時 )