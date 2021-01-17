扁母火化 安置麻豆第一公墓 16:252021/01/17 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 扁母家祭儀式大約一個多小時，遺體隨即火化，骨灰將與扁父骨灰共同安厝在麻豆生命紀念園區。（莊曜聰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳水扁前總統的母親過世，高雄市議員陳致中17日表示，遵從阿嬤遺願，治喪事宜從簡，已於今日中午12時30分於故鄉台南柳營祿園舉行家祭，隨後火化進塔。 陳致中代表家父、遺族由衷感謝各界長官、前輩、好友的慰問與關心，並說，由於阿嬤交代不設公祭，如有失禮或接待不週之處，亦祈請見諒。 陳致中說，阿嬤的骨灰將安置麻豆第一公墓，也會將阿公的骨灰罈移過來，讓阿公阿嬤老夫老妻在天上歡喜團圓。 東港漁船救援22人 爆漁業署刁難 抓到全台第一鮪 台東船長爽啦 (中時 ) #陳致中 #阿嬤 #麻豆 #第一公墓 #火化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020新增房貸 衝6,000億新高 04:102021/01/17 專題周報 台股萬六跌跤 達人大換血 04:102021/01/17 產業特刊 人事異動站 1月8日至1月14日 04:102021/01/17 專題周報 采新陳子瑾 引領美容整形潮流 04:102021/01/17 企業經營 派息、價差兩頭賺 配息固定收益基金 大熱門 04:102021/01/17 財經要聞 高市警局長交接 國民黨議員全缺席 04:102021/01/17 地方新聞 劉冠廷犯忌陳庭妮體重狂飆 04:102021/01/17 娛樂新聞 反萊豬、拚公投 江啟臣號召連署：年前要破50萬 11:112021/01/17 政治 借錢拉拔子女長大 護扁一生無怨 04:102021/01/17 政治要聞 曾泰翔已讀不回創意玩書法 04:102021/01/17 時尚消費 黃捷聲量擠下王浩宇 罷捷4大指標曝光 12:382021/01/17 政治 政治熱門新聞 是否罷免對手3Ｑ哥 顏寬恒說話了 - 政治 罷捷成敗關鍵 綠營要角曝1前提：基本上黃捷就是過關 - 政治 【罷王成功】王浩宇遭罷免意外曝台灣一大隱憂？林濁水分析嘆16字 - 政治 【藍營再起】罷王後若能再拉下黃捷 前外交官曝關鍵：蔡政府霸權將轟然垮下 - 政治 【罷王成功】「倒宇天光」王浩宇遭罷免 桃園名嘴曝關鍵：他惹錯人了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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