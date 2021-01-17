高大成辦密室懸案遇詭事 亡者申冤請吃羊肉爐答謝

法醫高大成15日晚間與友人在台中市某熱炒店聚餐，疑因室內吸菸問題，引發隔壁桌客人不滿，進而演變成肢體衝突事件。高大成也親自還原當時狀況，證實因為朋友在包廂內抽菸，引發隔壁桌客人不滿；但友人動怒的真正關鍵，是自己起身要去廁所時，被隔壁桌客人嫌擋路推了他一把，才引爆友人怒火。

據了解，高大成交友廣闊，每周五固定與醫師好友們餐敘，高表示，15日應朋友邀約，擇定北屯區1家熱炒店餐敘，該店僅有1間包廂，內有2桌，當時他的朋友在包廂內抽菸，他發現後立刻制止友人，但空氣中仍有菸味，隔壁桌客人也不滿地碎碎唸。

高大成向ETtoday新聞雲表示，之後他起身要去上廁所時，剛好隔壁桌也有人要出去，對方就以擋路為由要他閃邊，還出手推了他一把，害他差點跌倒，雖然自己不以為意，但好友看到後因此不開心，導致衝突發生。

高大成也喊冤，表示同桌的朋友都是醫界人士，包括3位女子等，都是友人邀約前來，強調包廂內2桌沒爆發口角或肢體衝突，不知道為何被這樣報導。

台中市警第五分局文昌派出所長林志堅則指出，當天晚上民眾報案指稱，熱炒店有人鬥毆，場面混亂，警方出動快打部隊前往處理，其中高大成1名友人在場說明，表示誤會一場，沒有打架。

至於外傳有藍衣男被「呼巴掌、罰站，致使臉頰流血」，林志堅表示，事後無人報案，除傳喚10多名案件相關人，也呼籲藍衣男子，請主動與警方連絡，以釐清案情；若有涉及社維法或刑事案件部分，將依法送辦。

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(中時新聞網)