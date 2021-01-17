女星伊能靜2015年與小她10歲的大陸男星秦昊結婚，夫妻育有女兒「小米粒」，小倆口克服年齡差距，婚姻過得相當幸福又甜蜜，而伊能靜、秦昊近日則登上《2021愛奇藝 為愛尖叫晚會》，夫妻在台上甜蜜對唱，伊能靜唱到最後還忍不住用力親吻秦昊，夫妻互動閃到最高點。

伊能靜、秦昊日前難得一起登上《2021愛奇藝 為愛尖叫晚會》，夫妻同台演唱《白船》，小倆口都穿上黑色外套亮相，而在演唱過程中，伊能靜和秦昊不時深情對望、甜蜜牽手，就連眼神交流也都散發愛意。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

最甜蜜的是，伊能靜在兩人唱完歌後，霸氣地攬住秦昊的脖子、用力親吻老公的臉頰，甚至把秦昊的臉親到變形，不過秦昊對於妻子的舉動不但沒有反感，他還露出開心、陶醉的表情，小倆口結婚5年互動宛如新婚般甜蜜。

伊能靜事後在微博發文：「2021第一吻，不小心親到變形 #伊能靜把秦昊親變形#」，並曬出老公的側臉照，只見秦昊的臉頰上有明顯的口紅印，也引發網友留言：「昊哥好享受」、「哈哈 姊夫很享受，都沒擦」、「這吻太絕了」、「好幸福 狗糧不要停」。

其實伊能靜在2020年才因帶著秦昊和婆婆登上陸綜《婆婆和媽媽》狂圈粉，夫妻愛鬥嘴的日常以及伊能靜和婆婆的暖心互動，也讓小倆口人氣狂飆，這回伊能靜在台上直接霸氣吻秦昊，更是甜翻眾人。

(中時新聞網)