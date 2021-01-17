昔「台灣第一小生」林瑞陽和張庭再婚後，就淡出演藝圈，把事業版圖轉往大陸，從地產大亨轉型微商事業，並經營的有聲有色，據悉夫妻倆身價高達千億，近日，網路流傳他「撒謊」遭兒子當眾拆台的影片，讓他一臉尷尬。

林瑞陽近日帶著兒女現身時，被粉絲包圍，人氣相當旺，他也親切和粉絲打招呼，面帶笑容一點架子也沒有，而他在和粉絲聊天時，兒子似乎有點不耐煩，推著爸爸要他趕緊走，於是，林瑞陽也找了藉口準備離開。

林瑞陽遭兒子當眾拆台。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

林瑞陽一臉尷尬帶兒女離開。(圖／翻攝自微博)

沒想到卻被兒子當眾拆台，大喊「老爸，你別再說謊了，你快走吧。」讓林瑞陽當場表情尷尬，帶著孩子趕緊離開，而這段影片被網友公開後引起熱議，直呼「被孩子當面拆穿，真是尷尬」。

其實，林瑞陽和張庭夫婦把保養品副業做得有聲有色，還時常直播或拍抖音來宣傳，不過林瑞陽因為一頭白髮加上發福，常被酸像老翁，和美魔女張庭站一起，就像父女一樣，而近日夫妻倆也拍影片回應此事，林瑞陽向張庭訴苦，妳會不會嫌棄我呀？」張庭聽完後笑著安慰：「他們懂個屁啊」。

而他們事業越做越大，根本不愁吃穿，張庭更曾脫口「家裡都是錢」，日前還豪砸73億元買下上海黃埔江邊的整棟樓，當成公司的新總部，還要直接送一層樓給好友陶虹作為辦公室使用，豪氣態度令人稱羨不已。

(中時新聞網)