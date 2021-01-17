北部某醫院爆群聚感染，16日疫情指揮官陳時中公布，新增第3名醫護確診新冠肺炎。精神科醫師蘇偉碩表示，陳時中應收回慈父的角色，回復戰時「料敵從寬」的嚴厲態度，並建議陳時中考慮下令鎖國一週，關閉機場港口，阻絕所有境外移入病例。

北部某醫院爆發群聚感染，至今已造成3例本土個案，昨確診的護理師（案852）更在發病前持續在醫院上班、至診所看診，同住的4名家人中已有2人出現流鼻水等症狀，目前已比照準確診者在醫院隔離。

對此，蘇偉碩今（17）日在臉書表示，根據新聞資料拼湊，如果院內篩檢規模可達2500人，就不能排除衛福部轄下的大型醫院，如此一來，也可以解釋為何陳時中對於這起醫院感染，充滿慈父的神態與包容。

蘇偉碩建議陳時中，考慮下令鎖國一週，關閉機場港口，阻絕所有境外移入病例，並針對全國收治確診病患的醫院進行「抓漏補漏」。（資料照／翻攝自蘇偉碩臉書）

不過，既已發生單一醫師受到病人感染，再傳染給親密友人，進而造成醫院群聚感染，和有待進一步確認是否發生院外的家戶傳染。蘇偉碩認為，陳時中應收回慈父的角色，回復戰時「料敵從寬」的嚴厲態度，下令以飛安事故調查的規格與標準，無私的將這起事件的原因報告儘速完成，並將「補漏」的結果公布，以穩定全民防疫的軍心。

蘇偉碩也建議陳時中，「考慮下令鎖國一週」，關閉機場港口，阻絕所有境外移入病例，利用這段時間迅速找出全國收治確認病例（以境外移入病例為絕大多數）的醫院，是否和這次醫院群聚感染事件有類似的「瑕疵」，等全國醫院的「抓漏補漏」工作完成後，再重新恢復既有的國境出入管制，如此才能徹底避免可能會加重或犧牲前線醫護人員的危機。

至於前衛生署長楊志良稱，應開除染疫的醫師。蘇偉碩強調，絕不能開除染疫的任何一位醫護人員，他們都是因公而職業傷害，定要給予「不咎責」的保證，才能查出染疫的根本原因，也是唯一避免系統性災難的辦法，「拜託您們了，陳時中指揮官還有蔡英文總統！現在是您們當家啊！」

(中時新聞網)