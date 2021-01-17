民進黨桃園市議員王浩宇罷免案確定通過，成為直轄市議員遭罷免首例，對此，國民黨青年黨代表李明璇在其社群平台分享開心慶祝的照片，更謝謝中壢鄉親的努力，罷王成功讓全台看見一絲希望。

16日的罷王通過罷免門檻後，李明璇隨即在臉書發文表示，中壢鄉親們，你們真的做到了。全國不分區議員卸任後，相信未來桃園的問政品質會更好。謝謝中壢鄉親，終止了造謠抹黑製造對立的不適任政治人物，讓全台灣終於看見一絲希望。

網友也在這篇po文底下留言，「今天有去投罷免，我也是1/84582，我們中壢人成功了」、「這是中壢人給我們最好的新年禮物」、「我們全家都同意，結果滿意」、「真是2021年來的第一件好事情」、「只有感動可以形容」、「有種一吐怨氣的感覺，好爽」、「值得慶祝，成功的第一步，通通罷成功，韓粉不是弱者」。

罷免案總投票數9萬2226票，投票率28.14%，同意罷免為8萬4582票，不同意罷免則有7128票，無效票為516票。

在罷免結果出爐後，一名藍營人士直言，王浩宇爭議性太大，樹敵太多所致，加上中壢選民結構對藍有利，以及罷王團體空戰運用得宜，成功爭取到反王的年輕朋友認同，且投票當天的好天氣也催化選民出門意願，才在最後成功令王中箭落馬。

(中時新聞網)