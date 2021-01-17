日前在網上掀起轟動的海巡署冷笑話特輯，竟出第二彈了！適逢寒流來襲，海巡弟兄各個在海岸邊堅守崗位，不畏強寒依然守護人民，海巡署臉書專頁在本月7日間，上傳一系列冷笑話，超過3萬網友熱烈迴響，昨（16日）又再度嚴選18則冷笑話，幽默寫下「可惡！這種天氣不能只有海巡被冷到！」

海巡署臉書專頁《海巡署長室Coast Guard》昨（16日）在臉書上透露，由於人類長久以來製造大量溫室氣體，造成赤道的暖氣團勢力越來越強大，並舉例說道，跨年夜暖氣團強行侵犯高緯度地區的上空，將原本盤旋該處的冷渦旋擠出，冷空氣才南下反撲，帶來寒潮。

在這一波波的急凍的寒流中，海巡署弟兄沒辦法如同大眾躲進棉被取暖，陪伴在一旁的只有又冰又鹹的海水，甚至要不停說服自己「不會冷！不會冷！」同時下水救人，或用「超冰海水」噴向越界船隻。

海巡署為了讓民眾也一同「享受」這份寒意，再次準備了18則冷笑話，讓民眾一同感受海邊有多冷！第一則貼文寫下「這麼冷的天氣，冰塊最想做什麼？」答案是「退伍，因為他當冰很久了。」臉書小編還在附註寫下，「當冰當不完嗚嗚」，網友全笑翻。

貼文曝光不到一天，就累積超過1.1萬位網友留下表情貼，分享次數直逼2000次，不少網友看完18則笑話，寫下「好懷念的早餐塑膠膜笑話」、「這個老師很常用」、「笑到早餐的乾麵從鼻孔出來……」、「笑到流淚」、「好煩，小孩已睡我卻無法笑出聲，內傷」、「笑到肩膀抖不停」、「要被凍傷了」。

(中時新聞網)