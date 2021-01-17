祝賀花圈共有4個。（黃婉婷攝）

桃園市議員王浩宇罷免案16日正式通過，今早服務處就出現4個祝賀花圈，分別寫上「恭喜罷免成功」、「王浩宇哭哭好可憐」，但都未特別具名。罷王案通過後，王浩宇至今未出面表態，僅在臉書「我是中壢人」以14字感謝支持者，外傳王現在人在外地，但已和工作團隊協調，明起至22日熄燈前，服務處都不會對外開放。

位於福州路的王浩宇服務處，一早就出現4個顯眼花圈，位置分別在路口的超商、銀行、電桿及服務處正門，上頭戲謔式的寫上「王浩宇哭哭好可憐」、「恭喜王浩宇罷免成功」，而放在正門的花籃已被翻面，上頭的紅紙也變為一張白紙，讓民眾存有想像空間，王服務處外也出現警方駐點戒護，以防突發情況。

對於罷免結果，王浩宇昨晚發文「由衷感謝支持他的朋友」後，至今仍未在公開平台發聲，記者數度連繫王浩宇，昨日還能聽見來電答鈴聲響，今日撥打時他已關機，電話都被轉接到語音信箱。

由於中選會將於22日舉行公告罷免結果，王浩宇也將於同日解除職務，服務處就此熄燈。據了解，王已和工作團隊協調好，明起開始到22日，服務處仍會有工作人員進駐，但單純只是整理物品，不會對外開放。

(中時 )