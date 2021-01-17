【記者孟淑華/臺北市報導】資深媒體人眭澔平和藝人川島茉樹代（Makiyo）目前在網路上共同主持「怪奇學園」節目，Makiyo於1月16日出席台北世貿年貨大展澳洲野生鮑魚「典臻紀」記者會上看到這麼大的鮑魚驚呼，這樣的鮑魚尺寸也可列入「怪奇學園」話題。

食經之外，活潑主持風格讓現場民眾留下深刻印象。Makiyo現場也品嚐由「典臻紀」創辦人製作的鮑魚握壽司，表示以她日本人對生鮮的高標準來評分，這真的是A+級的口感。

由中華民國對外貿易協會及上聯國際展覽有限公司共同主辦，全國最大規模年貨大展1月15日至18日在台北世貿一館盛大開展！今年總共有將近500個攤位及330家以上國內外廠商參展，包括「牛頭牌」、「明星花露水」等老牌業者和專賣澳洲野生鮑魚「典臻紀」等新進業者。

首度參加世貿年貨大展的「典臻紀」，也以巨大的澳洲野生鮑魚產品，在會場受到參觀民眾的關注，創辦人施冠伸表示，位於澳大利亞昆士蘭省黃金海岸，是當地最大且品質與技術最優質的鮑魚生產工廠，擁有最廣大的野生鮑魚海域專屬捕撈權。「典臻紀」的鮑魚在加工前，需經過專業人員逐一檢視其外觀、顏色、大小，進一步清洗、瀝乾、秤重，最後進行精準分級，堅持每罐只能有一隻鮑魚，且每罐重量一致；再以獨家製作技術搭配由日本、台灣引進的最新進設備，來完成蒸製、高壓入味的每一道工序，將鮑魚中的蛋白質完整呈現，讓口感更Q更嫩，顛覆一般對澳洲鮑魚口感偏軟的認知。

藝人川島茉樹代（Makiyo）1月16日下午也現身「典臻紀」攤位，當她看到這麼大的鮑魚，驚呼這樣的鮑魚尺寸也可列入她所主持的網路節目「怪奇學園」的話題。Makiyo現場也品嚐由「典臻紀」創辦人製作的鮑魚握壽司，表示以她日本人對生鮮的高標準來評分，這真的是A+級的口感。

雙十慶典主播何偉綸表示，這次展覽，為了讓更多台灣民眾能享受到澳洲高品質的產品，「典臻紀」將與網紅合作，希望透過網路經濟，能衝高農曆年前的銷售量，同時推出「滿萬送酒」活動，只要買澳洲野生鮑魚禮盒滿一萬元，就會贈送一瓶澳洲白葡萄酒。

(中時新聞網)