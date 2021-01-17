【愛傳媒朱亞君專欄】分享一篇文章，給正要下班的父母親們。

小學一二年級的時候，我班上有個曹姓同學（其實我都還記得她的名字），家裡做回收業的她，制服永遠都是髒的，考試永遠都是個位數，那時還沒啟智班，有點輕微弱智的她就混在一般的同學裡。

她很安靜，幾乎不說話，久了在班上就像隱形人一樣。不管老師上數學還是國語，她都偏安一隅，默默伏在課本上一直畫畫。

畫小甜甜，畫安東尼，還有陶斯，真是維妙維肖。（現在我有了點常識，才驚覺那時老師同學當她弱智，會不會是錯的⋯⋯）

每次老師要我們分組，全班譁然騷動開始拉朋結友，只有她安安靜靜伏著，沒有人會去找她，因為找她，意味著你要多作一個人的功課。她的座位四周就像有一團大的空氣泡泡，空白寂寞的包圍著。

我太小，辨不清那感覺，只是覺得孤單很可憐。

我不知道老師有沒有發現？但七八歲的我都嗅到了那難堪與尷尬。後來只要一分組，我就先去拉她，另外會有兩三個我的好朋友（真的是鐵桿的）會盲目跟上。

我們就這樣慣例的一組，直到三年級分班，再沒見過她。我在看王意中寫《覺察孩子的焦慮危機》時，其實很感動。

我記得意中心理師說過，在學校過動兒、反抗對立兒很容易被查覺，因為他們會擾亂老師上課，但是選擇性緘默、憂鬱症、分離焦慮症、社交恐懼症的孩子卻常常被忽略，因為他們很沉默，不會影響授課進行，老師若不是很細心，就會被擺著。尤其是這種分組活動，真的非常殘酷與現實。

人性很複雜，而小孩子的表達因為不懂得掩飾，有時候更殘忍。為什麼要讓這麼小的孩子陷入這樣不被接納的挫敗裡呢？

他們可能只是還不擅長表達、有社交焦慮，或者害怕被拒絕。

而當孩子帶著這些挫敗回家時，做父母的你，覺察到了嗎？能不能從一整天工作的忙碌裡稍稍回個神，抬起頭看到孩子的落寞與悲傷？

不要讓未處理的焦慮，成為跟著孩子一生的噩夢。是要貼王意中的好文，結果又寫太多，呵呵。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)