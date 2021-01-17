【愛傳媒滾動力頻道專欄】待過矽谷、Paypal，也是YouTube的共同創辦人，陳士駿回顧過去，他說YouTube確實實現了他的目標也改變了世界，關於創業，一但有想法就勇往直前，不受外界干擾大膽邁出第一步，是他肯定的創業精神，也是新創公司非常重要的元素。

陳士駿返台工作至今已一年多，希望能為家鄉有所貢獻的他，一直在思考許多創業者所遇到的問題，為何許多台灣人在有最多資源及人脈的家鄉創立國際公司備受瓶頸，但到了國外卻可以成功？

這些日子他在台大演講、參與育成計畫、走訪新創公司，甚至與一些早期的創投公司會面，積極地想了解台灣的創業環境，最後他認為想要了解問題，就必須身陷問題，於是今年5月決定在台創立新的App公司。

與美國德瓦拉公司保持密切聯繫，並在美國進行募資，使用外文介面，這整個過程最不同的就是，他把目標放在國外市場。

在這半年間，他也發現國人對創業失敗的解讀不甚正確，他認為台灣任何一種工程師就與他國工程師一樣優秀，其次是台灣的工程師有很好的創新思維，具有突破領域的能力，跟矽谷相比絲毫不遜色。

矽谷的員工不會全都來自當地、Paypal及Youtube創始人當中也沒有人在矽谷成長，這樣的經歷讓他認為好的創意來自背景各異的人群，他也肯定台灣科技創新基地（TTA）提供的優質環境，靈活開放的辦公空間能幫助大家激發靈感。

回台還未滿一年半，陳士駿已經有長久安頓的打算了，他跟家人都很滿意台灣的教育及生活環境，也很放心在台灣發展事業，他說，其實台灣在半導體尚未崛起之前就有很多的人才，且有單位在幕後整合資源，只需在關鍵處推一把，就能為年輕世代創造機會。現在就是創業的黃金年代，若有青年也想回台貢獻，現在就是行動的時候。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)