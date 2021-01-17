一個人住也可以煮！小份量青醬料理 完全不浪費

自己住也能吃到多口感的青醬料理！許多住在小套房的社會新鮮人因為空間不大，無法存放太多食材，YouTuber Chris於頻道中分享不用備料、現打現做的青醬醬料，輕鬆吃上異國料理。

青醬的做法其實很簡單! Chris分享自製青醬的做法，將九層塔、堅果、大蒜及適量的起司粉，加入並打碎，並表示可以依照自身喜好加入鯷魚，會有不一樣的風味。

將配料蘑菇、雞肉與洋蔥拌炒至有香氣後，加入些許白酒，他表示，因為梅納反應，白酒會濃縮出新的香氣，成為整體湯汁的精華。加入奶油白菜及動物性鮮奶油增加奶香氣，最後加入剛剛的自製青醬，利用餘溫將麵條均勻沾上醬料，內容物豐富且美味爆表的青醬義大利麵就完成了。

簡單又快速的做菜步驟讓許多網友紛紛大推表示，「簡單快節奏難度低！」、「一個人往都可以煮！太好啦！謝謝你分享！」、「這集實用性高欸~」、「觀念跟做法都非常正確呀，盤底的醬料不會水水的，點讚！」

(中時新聞網)