花蓮高工推行無菸校園，透過開設菸害防制課程，規劃菸檳活動競賽，如廁所佈置、海報設計、創意標語等，幫助學生了解反菸害的重要性。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高工推行無菸校園，透過開設菸害防制課程，規劃菸檳活動競賽，如廁所佈置、海報設計、創意標語等，幫助學生了解反菸害的重要性。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局每年10月中旬皆會舉辦「菸害防制法規範暨教育宣導」評鑑考評競賽，提升縣內12所高中職師生重視菸害防制，其中花蓮高工105學年度至109學年度已連續5年獲獎，校長黃鴻穎表示，花工致力無菸校園行之多年，除開設菸害防制課程，師長也會在校門隨機抽檢與校內菸害取締，而這些推動菸害防制的方式對建立無菸校園有著極大幫助。

黃鴻穎指出， 菸害防制是學務處衛生組的業務，主要向學生宣導抽菸對身體的傷害，並協助擁有健康休閒娛樂。花工歷任衛生組長及護理師皆參與過衛生局辦理的戒菸衛教師訓練並取得證書，且透過開設菸害防制課程，規劃菸檳活動競賽，如廁所佈置、海報設計、創意標語等，幫助學生了解反菸害的重要性；此外，體育組也曾利用健行活動促使學生擁有強壯體格與適當抒發管道。

黃鴻穎說，獲獎不只是衛生組的功勞，而是透過各處室合作才能達到這樣的殊榮，尤其生輔組與教官室在高中職是非常重要的一環，針對菸害防制，教官室認為吸毒往往由抽菸開始，若能盡早遏止學生抽菸的惡習，就能避免更多學生走偏。因此，教官們推行菸害防制不遺餘力，即便風吹日曬雨淋，總能見到生輔組與教官在校門隨機抽檢與校內菸害取締，透過這些推動的方式，對建立無菸校園有極大幫助。

花工生輔組長郭蔚政認為校內這幾年推廣菸害防制，讓學生們的生活常規漸趨良善，值得欣慰；主任教官蘇浩然表示，反菸是公共衛生工作的一部分，也是國安家康基礎，花工願意響應國家政策與世界潮流，共同防制菸害，呼籲大家向菸說不。

(中時 )