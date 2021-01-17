新北市中和同濟會與中和警分局等單位合作，今（17日）在中和福和宮前廟埕舉辦捐血活動。（葉書宏攝）

新北市中和同濟會與中和警分局等單位合作，今（17日）在中和福和宮前廟埕舉辦捐血活動。（葉書宏攝）

新北市中和同濟會與中和警分局等單位合作，今（17日）在中和福和宮前廟埕舉辦捐血活動。（葉書宏攝）

中和警分局長李建廣也一起挽袖捐熱血，號召更多民眾加入。（葉書宏攝）

中和警分局長李建廣也一起挽袖捐熱血，號召更多民眾加入。（葉書宏攝）

受到新冠肺炎及冷氣團來襲影響，全台血庫拉警報，新北市中和同濟會與中和警分局等單位合作，今（17日）在中和福和宮前廟埕舉辦捐血活動，儘管天氣冷颼颼，民眾熱情不減逾百民眾挽袖捐熱血，中和警分局長李建廣也加入捐血行列，號召更多民眾一起響應。

捐血活動於今（17日）上午9時至下午5時在中和福和宮前廟埕舉辦捐血活動，只要捐血250c.c.即贈送精美好禮。活動一開始即吸引不少民眾前往排隊，主辦單位也相當貼心準備薑茶等讓民眾暖心。

中和警分局長李建廣也一起挽袖捐熱血，他表示，全台血庫鬧血荒，看到許多民眾冒著寒風踴躍捐血，相當感動，決定加入捐血行列，用實際行動力挺，也期盼更多民眾一起加入捐血行列，紓解血庫缺血問題。

中和同濟會會長林言峰指出，全台血庫拉警報，受到新冠肺炎疫情、冷氣團來襲影響，民眾捐血意願較低，特地舉辦捐血活動鼓勵民眾一起挽袖捐血，以熱血來凝聚愛心，一起為回饋社會。

活動由中和同濟會主辦，中和警分局、澤芳同濟會、中寮同濟會、秀山賜福廣祐慈善會、中和區廟美里里長曾秀美、景文里里長林東銘、枋寮里里長羅仕滄、瓦磘里里長林綺芳、漳和里里長劉建盛、福和里里長簡健翔、福祥里里長張昌期等協辦。

(中時 )