在美國總統川普鼓吹之下，大批川粉闖入國會，滋擾議事震驚全球，但也引起檢方大規模調查，目前已有位涉案川粉遭逮捕。不過據英媒《衛報》報導，面對自己恐吃上官司與牢飯，已有多位涉案川粉向川普喊話，自稱是在總統號召之下才衝進國會，自己應該獲得特赦。

闖入國會的女房屋仲介萊恩表示，「我們都應該獲得特赦。我要進監獄了，我想不應該遭如此待遇，我會請求美國總統特赦我」。

報導指出，一名不惜自掏腰包搭乘私人班機聲援川普，並於6日闖入國會的女

房屋仲介萊恩（Jenna Ryan）在遭到聯邦調查局逮捕後，向美媒CBS11電視台表示，「我們都應該獲得特赦。我要進監獄了，我想不應該遭如此待遇，我會請求美國總統特赦我」。她強調，「我聽了總統『向國會前進』的話，這是展現我的愛國情操」。

法院文件指出，雷恩曾在國會動亂時上載一張國會破窗的照片表示，我們要衝進去並襲捲國會大廈，並在臉書上開直播，聲稱「我們要衝進去開打，是生是死不重要，我們來了！」隨後她又在推特上稱「我們剛才衝進了國會大廈，這是我一生中最美好的一日」。

另外，面臨聯邦政府6項起訴，替頭戴牛角帽川粉辯護的律師表示，川普應該做些「令人感到光榮的事，也就是特赦他的和平追隨者，他們都是在總統號召之下而來」，並強調他的客戶並無犯罪歷史。

川普自大選失利以來，已特赦多位涉及「通俄門」核心人物與政治盟友，包括前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）等人。另外，川普家族成員也是主要考量的特赦對象，兒子小唐納、艾瑞克以及伊凡卡；除了家人之外，川普私人律師朱利安尼也傳出曾與川普討論特赦他本人，就連川普也考慮特赦自己。

不過自國會動亂以來，川普已發表聲明譴責國會暴力。目前並不清楚是否有意特赦闖入國會的川粉們。

(中時新聞網)