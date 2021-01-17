九澤CP第四象限演唱會簽票會。（盧禕祺攝）

「九澤CP」陳零九丶邱鋒澤將於5月8日登上台北流行音樂中心開唱，今（17日）在台北信義區舉辦簽票會，嘉賓韋禮安站台，雙方因打電動和打籃球結為好友。陳零九與女友呼呼愛情長跑近9年，被問到結婚計劃，他表示，兩人最近一起觀賞生小孩的影片，擔心女友「生小孩會很痛、剖腹也會有傷痕」，他相當心疼女友，所以不急著結婚生子，現階段目標是先買房子。

陳零九已經開始在網路上看房子，談到心目中的理想新家，他說，在永和住習慣了，未來還是希望買在中永和，而他因蒐藏許多公仔，坪數至少要70、80坪以上，他開玩笑說，要先有經濟基礎，「說不定明年就不紅啦」！至於婚期或婚禮？他考量疫情關係，跟女友提議「去登記就好」，至於婚期他自己是覺得順其自然，也不一定需要舉辦喜宴。

邱鋒澤企圖心更大，自新加坡來台發展的他，目前辦公室和住處都是租的，他目標是想直接買一棟房子。他日前被拍到與旗下新人采子同進同出而傳緋聞，被問到家人看法，他表示，簽采子的時候，家人就看過她，覺得她「很棒、很有潛力」，至於自己單身多久，他表示「沒仔細算」。

邱鋒澤原訂1月30日的個人演唱會受疫情影響延期至4/17，陳零九也特別呼籲大家做好防疫措施，希望之後演唱會都能順利舉行，「九澤CP」將於5月8日舉辦「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」，日前開賣，近5000張門票在3分鐘內售罄，屆時演唱會嘉賓會是韋禮安或「五堅情」？陳零九說「這也太無聊了」，表示一定會精心安排邀請嘉賓。

「九澤CP」今在台北信義區舉辦簽票會，韋禮安站台。（盧禕祺攝）

「九澤CP」今在台北信義區舉辦簽票會，韋禮安站台。（盧禕祺攝）

陳零九（左）丶邱鋒澤將合體舉辦「全球人壽九澤CP第四象限演唱會」。（盧禕祺攝）

(中時 )