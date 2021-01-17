台中大甲廣明宮廣澤尊王慈善會17日舉辦愛心餐會，邀請甲安埔當地低收入戶、獨居老人及弱勢戶一同圍爐，市長盧秀燕也到場代表發送紅包，感謝廣明宮廣澤尊王慈善會長期救濟佈施，讓愛心延續、社會更加溫暖，並提前祝大家「新年快樂、身體健康」。

盧秀燕表示，慈善會在會長白雨鍵帶領下，長期與市府合作，協助甲安埔地區弱勢民眾，並連續20幾年舉辦愛心圍爐，她致贈「弘仁普濟」四字匾額，感謝慈善會弘揚廣澤尊王愛心，祝福廣明宮神威顯赫、信徒滿天下。

白雨鍵感謝各界善心捐款，他說明，今日愛心圍爐致贈與會3歲以下幼兒及75至85歲長者每人600元紅包、86歲以上長者每人2000元紅包，同時捐贈大安國中、東陽國小、外埔國中、外埔國小每校1萬2000元低收學童課後輔導助學金。此外，愛心圍爐如有結餘將再全數捐入大甲、大安及外埔3區公所的社會救助專戶，善用各界捐款。

民政局長吳世瑋表示，廣明宮廣澤尊王慈善會近年在春節前夕舉辦愛心圍爐，原以大甲地區弱勢民眾為主要受邀對象，由於活動引起各界迴響，善心捐助越來越踴躍，從去年開始擴大邀請大安及外埔2區弱勢民眾一同參與，在寒冬之際注入一股暖流，讓鄰近地區弱勢家庭在農曆年前感受到各界的關懷與祝福。

今日愛心餐會包括市議員施志昌、李榮鴻、大安區長許宏綺、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶及在地多位里長與社福團體均出席，場面溫馨熱鬧。

(中時 )