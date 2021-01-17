中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，被案838傳染的護理師案852的父母及哥哥採檢完畢，都是陰性，應該是本來就有相關感冒症狀；診所部分，接觸人數匡列兩名，採檢兩名都是陰性，這兩名都是醫師與護理師，櫃台人員共兩名，採檢也都是陰性，其餘陪病者還在框列中。
北部醫院爆發院內感染，染疫醫師(案838)除了傳染給護理師女友(案839)，另一名一同工作的20多歲護理師(案852)也確診，院內及社區接觸者採檢結果今天出爐。
(中時新聞網)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，被案838傳染的護理師案852的父母及哥哥採檢完畢，都是陰性，應該是本來就有相關感冒症狀；診所部分，接觸人數匡列兩名，採檢兩名都是陰性，這兩名都是醫師與護理師，櫃台人員共兩名，採檢也都是陰性，其餘陪病者還在框列中。
北部醫院爆發院內感染，染疫醫師(案838)除了傳染給護理師女友(案839)，另一名一同工作的20多歲護理師(案852)也確診，院內及社區接觸者採檢結果今天出爐。
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