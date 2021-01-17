國防部整合評估室前主任、退役空軍中將林勤經2014年遭高檢署通緝，近日爆出他通緝後仍續領6個月退休俸，以及18％優惠存款，對此，立委蔡適應17日表示，將與相關單位研議，一審判決前先暫停相關禮遇。

據了解，林勤經擔任國防部整合評估室主任期間，負責「博勝案」並涉嫌將相關情資事先洩漏給軍火商、均利公司負責人鄭統，因檢方通知多次未到案說明，遭依違反國家機密法通緝，近日爆出他被通緝時，仍續領6個月退休俸，甚至長達4年時間享18％優惠存款。

對此，蔡適應表示，作為國軍的高階將領，不能辜負國家對於軍人的栽培，這是依法所不容的事情，也會被國人所唾棄的，他說，因我國司法無罪推定的原則，若沒有一審判決有罪，不會停止發放退休俸、暫停相關禮遇，所以才讓林勤經能繼續領退休俸。

蔡適應指出，這個法律漏洞，屆時會在外交國防委員會與相關單位研議，若有退休國軍將領發生擔任共諜或涉及洩漏國家安全情事，在一審判決前應先暫停退休俸和相關禮遇，待一審判決後，確定有罪將依法來追繳相關不法所得，若是無罪則再補發停扣期間所該有的退休俸和禮遇。

(中時 )