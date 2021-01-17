在17日台北富邦勇士與新竹街口攻城獅賽前，場邊突然出現一名本土小將跟攻城獅洋將塔壁積極苦練體能身影，這位本土球員就是上季效力大陸NBL長沙金健的林明毅，攻城獅總經理高景炎透露，目前雙方已有初步共識，最快下周就可能簽約了。

只是看著林明毅賣力折返跑的身影，可以很明顯看出他的體能退化不少，「這沒辦法！我被隔離太久了，去年12月我因兵役問題返台，就沒回去打NBL季後賽了，這次來到攻城獅，我的身分應該暫時是練習生，也才練習一個禮拜時間。」

2018年明道大學畢業後，林明毅選擇不投入SBL選秀，而是前往NBL廣西威壯效力，上季轉到長沙金健打球，不過根據他自己說法，他跟攻城獅早有淵源了，「其實攻城獅去年在找田浩、高國豪之前就找我了，但我當時已跟NBL簽約。」

如今繞了一大圈，隔了快5個月，林明毅有望正式加盟攻城獅，成為史上首位季中簽約加盟球員，他當然期許自己能夠打出好表現。至於自己金髮且手臂刺青的新造型，林明毅開玩笑表示，「都是去年弄的，希望自己看起來可以兇一點。」

高景炎也給了林明毅很高評價，「明毅節奏掌控很好，是那種先傳球後進攻的純控球後衛，成熟度也夠，我想我們雙方是兩情相悅。畢竟接下來球賽將會越打越兇，折損率也高，就是要比板凳深度了，不像球季一開始感覺是場『秀』而已。」

(中時 )