元旦才啟用的太平山森林遊樂區觀雲棧道，15日竟遭不明車輛撞壞約5公尺長，而從現場地上的的保險桿碎片來看，疑是車輛打滑撞棧道後「肇事逃逸」。三星分局表示，已根據現場遺留跡證調閱監視器積極偵辦中。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區觀雲棧道，才啟用半個月就遭車輛撞還「肇事逃逸」，羅東林管處除報警處理，也在臉書PO文徵求行車記錄器追兇。三星分局則表示，太平山派出所警員古賢醫、陳照平、謝凱元15日巡邏，發現太平山國家森林遊樂園區宜專一線23.5公里處旁觀雲棧道護欄疑似遭車輛撞毀，現場遺留破碎汽車保險桿1片，已根據現場遺留跡證調閱監視器積極偵辦中，目前已掌握特定對象全力偵辦。

觀雲棧道位在太平山宜專一線23.1到24.4公里，也就是見晴懷古步道與見晴停車場間，提供人車分道之用，步道沿線是太平山欣賞雲海最被推薦的地點，今年元旦才啟用。太平山國家森林遊樂區在臉書貼出照片並PO文：「區內的人行棧道被撞了，徵求行車記錄器」。

因觀雲棧道另一端就是山谷，有網友看了照片後回應：「肇事者應該出來謝謝官方做的護欄，救了整車的命」、「他應該感謝有護欄，如果沒有護欄現在車或許先下山去了！」。另有網友回報「應該是1/14（四)12:00-13:00之間被撞毀的！因為從見晴停車場走路至見晴，去程ok，回程就毀了！）。

更多網友說「這很大力喔！看監視器，車頭應該有明顯痕跡。撞了跑掉就沒品了，該負責的還是要負責！」、「兇手留了一塊保險桿」、「掉落物給修車師傅看，再對造出入口監視器比對車輛，結案，逃不掉的」。

(中時新聞網)