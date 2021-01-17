台灣名媛孫芸芸的姐姐孫瑩瑩，於15日宣布離婚小6歲的軍火商之子李仕凡（小Fer），傳言男方經常背著她玩女人，導致兩人婚姻破裂，不過孫瑩瑩強調離婚是感情變淡，沒有第三者介入。回顧孫瑩瑩與李仕凡當年愛得火熱時，會玩角色扮演增進感情，過往在雜誌發表的露骨文章再度被起底。

孫瑩瑩2003年與電腦軟體工程師張漢揚結婚，兩人生下一名寶貝兒子，可惜僅維持5年便結束。後來她與從小就認識的李仕凡交往，面對性事毫不扭捏，大方透露兩人會玩角色扮演增加情趣，「扮過高中生，也假裝過彼此是第一次約會。」她說女人不應該對性害羞，反而要主動出擊，誘惑自己的男人，「懂得性愛技巧，就能顛倒男人的世界、抓住男人的心，讓他把妳當女神般愛戴。」

孫瑩瑩以前在女性雜誌發表的火辣文章，近日因離婚事件再度被挖出，她以「我的情人節」為題，字裡行間流露滿滿的性意味，「還有什麼是現在能做的？他已經就要到家了，我感覺到不可言喻的興奮和緊張，我已經做了所有必要的準備，還買了充滿情趣的道具！」

她繼續寫道：「我決定穿上我的粉紅色丁字褲與nipple tassels（乳頭流蘇裝飾）……雖然今晚我是他的女奴，我還是勒令他不能碰我身體的任何部分。隨著挑逗的音樂播放，他全心投進最深入的性慾渴望，恍惚而且迫切，他抓住我的臀部，但我推開他的手，並告訴他不行。我不斷地舞動臀部，幾乎沒有坐在他的腿上，慢慢下降低身體重心……剩下的就是妳們想像了。」字字句句都充滿無限的遐想。

如今孫瑩瑩和李仕凡結束6年婚姻，被《鏡週刊》報導兩人已過著無性婚姻3年，小三Joanna爆料李仕凡對孫瑩瑩膩了，「完全不想碰那個『阿姨』」，更暗自辦別支手機逃離孫瑩瑩的定位，被設定的手機則放家裡。比對兩人過去激情的日子，現在看來令人不勝唏噓。

(中時新聞網)