16歲大陸網紅「小z娜娜」因沉迷整形爆紅，她從13歲開始到如今已經動刀上百次，花費超過400萬人民幣（約1730萬台幣），她也坦承自己已經整上癮，近日又打算要再度進廠維修，想成為「全世界最美的女孩」，也首度公開了她整形前的模樣。

小z娜娜16日在微博發文，透露自己想再去做顴骨內推磨骨，「再做個6D小臉輪廓精雕，做個外眼角（上次開了下至沒開外眼角），再做個大腿環吸抽指、髮際線、打美白針。」揚言要為這張昂貴的臉繼續「添磚加瓦」，「整到老、活到老。」

小z娜娜公開整形前的樣子。(圖/翻攝自微博)

小z娜娜也公開自己沉迷整形的原因，是因為不滿意自己天生的長相，「畢竟我整容前的底子大家也是看到過，確實是很醜，搞不懂我妨礙到那些黑粉噴子什麼了？我是花你家錢整你的臉了嗎？」對於酸民抨擊她將錢都花在整形上，小z娜娜也回應，「你們真的是不知道我吃了多少苦挨了多少刀子，所以沒必要噴我，你也噴不起」。

小z娜娜越整越走火入魔。(圖/翻攝自小z娜娜微博)

對於外界的批評聲浪，小z娜娜不以為意，「都2021了還有人噴整容臉？噴我未成年整容？韓國7、8歲整容的多了去了你們怎麼不去噴？在這裡道德綁架我？」她認為在兩年內整了幾百次算是正常的事，而且想幾歲整就幾歲整，「你沒我有勇氣，你連躺在手術臺上都不敢吧！」

(中時新聞網)