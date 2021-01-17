高雄關帝廟17日捐贈3套數位鑑識設備給高市警察局，有助科技辦案。（高市刑大提供／柯宗緯高雄傳真）

科技犯罪日新月異，高雄關帝廟17日捐贈價值200多萬的3套尖端數位鑑識取證設備提供給高雄市警察局使用。新任高市警察局長黃明昭代表受贈，並回贈感謝狀給高雄關帝廟主委黃富濃。這套新設備透過先進技術，擷取相關數位犯罪證據，有助打擊犯罪。

據悉，這3套尖端數位鑑識取證設備，2套交由刑大操作，1套交由關帝廟所在的轄區苓雅分局使用。黃富濃指出，這次200多萬善款，來自於信眾愛心，化為具體行動，而廟方15年來共捐26輛救護車、2輛復康巴士、1輛沐浴車。

高市刑大大隊長侯東輝提到，關帝廟原本打算捐贈偵防車，但高市府已編列警車預算，有鑑於科技辦案難度增加，廟方改捐3套尖端數位鑑識取證設備，相當實用。

刑大表示，因應科技進步促使犯罪手法日新月異，警方必須利用先進鑑識技術將數位證據擷取、保全、鑑識、分析與證據呈現，而數位鑑識取得的資料，也在偵辦各類刑案中扮演重要、關鍵角色。

黃明昭表示，高雄關帝廟歷史悠久，也是居民信仰中心，長期對社會公益不遺餘力及對市政推動的支持，還成立「武廟教育基金會」，常年發放清寒獎助學金及賑濟低收入戶白米等物資，感謝關帝廟其善舉及對市府的支持。

(中時 )