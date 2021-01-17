黃金比例「綿密」配方 DIY蘿蔔糕香氣十足！

蘿蔔糕不論港式台式都受眾多人喜愛，不論正餐或是點心都十分適合，在過年更是象徵好彩頭的必備美食，YouTuber簡單哥於頻道中，以複雜的料理簡單化作為宗旨，教大家如何以快速減省的方式，做出古早味高人氣蘿蔔糕。

將刨好的蘿蔔絲稍微炒後加水煮至沸騰，倒入在來米粉、太白粉及蘿蔔絲水三者混和的麵粉攪拌成麵糊，將東蝦及香菇等配料倒入鍋中不定時攪拌至凝固狀，倒入容器中定型，鋪上油紙蒸至50分鐘。冷卻過後脫模，即可切片下鍋油煎。

他也分享，若是食材熟度夠，切起來的刀面呈現乾淨無沾黏感，若是喜歡酥脆的口感可以在油量做調整，使用較多的油可以煎出焦脆感，平價又簡單的一道料理就完成了。

高人氣的古早味美食蘿蔔糕，包辦早餐及節慶必備美食，在餐桌上可說是一大不可輕忽的亮點，許多網友紛紛回應，「看起來超簡單步驟教學，謝謝簡單哥呀~讓我有信心動手做了」、「加XO醬也很讚喔」、「蘿蔔糕是我早餐必點耶XD。」

(中時新聞網)