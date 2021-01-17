2016開幕、高雄第一家國際牌觀光飯店「高雄中央公園英迪格酒店」傳出將遭法拍，一拍底價超過二十九億元，這是新冠肺炎爆發迄今，全台最大宗的飯店法拍案，也是繼2019年位在高雄八五大樓中「君鴻飯店」法拍案後，高雄地產業與飯店業史上底價第二高的飯店法拍案，消息傳出，震撼旅館業界。

高雄中央公園英迪格酒店是由李方酒店集團投資，並於2016年委託IHG洲際酒店集團經營管理，管理合約12年，酒店運營及所需資源皆由洲際酒店集團提供。對於酒店將被法拍，高雄中央公園英迪格酒店發聲明指出，酒店現今正常運營中，酒店賓客及會員權益是酒店管理團隊的優先考量，不論是客房或餐飲，應提供的軟、硬體服務皆不受影響。

高雄中央公園英迪格酒店法拍，主要是李方酒店集團資金吃緊，資金壓力來自投資台中李艾美酒店的金額過太，加上疫情影響周轉不過來。由於財務壓力太大，李方集團去年起陸續標售旗下物業變現、賣資產救火。

據悉，自2019年起即有不同債權人向法院聲請向李方酒店追討欠款，債權人中除有廠商並包括多家銀行，如今高雄中央公園英迪格酒店法拍，應是債權人將向法院申請強制執行。

(工商 )