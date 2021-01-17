洋基隊昨日先砸重金簽回勒瑪修(DJ LeMahieu)，又簽下克魯伯（Corey Kluber），剩下的籌碼很難將田中將大簽回，日媒相當期待田中回到日職，認為就像是美夢逐漸成真。

洋基隊豪華稅門檻是2.1億美金，目前洋基資金緊繃，約只剩下260萬美金就到達上限，田中將大先前曾喊出希望一紙年薪1200萬到1500萬美金的合約，如今的洋基沒有多餘的本錢再出手，他的日職前東家樂天金鷲則做好準備，隨時歡迎這位旅美王牌歸國。

《日刊體育》報導，田中回到日本猶如「從夢想慢慢變成可能成真」，日前有日媒傳出樂天願意開出年薪2000萬美金的肥約迎接他，不過目前尚未證實。

此外報導中也提到，今年剛好是日本東北大地震10周年，對於樂天來說是相當重要的一年，希望能重返2013年日本一的風光，該年田中將大正是為球隊奪冠的功臣，假如田中能在今年回歸，將別具意義。

(中時 )