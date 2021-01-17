民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，史上首次被罷免的直轄市議員。對此，名嘴李正皓直言，不要以為有台灣價值、民進黨黨證，或是一直販賣亡國感會有用，並指出王浩宇罷免案通過後，大罷免時代即將來臨，且恐讓台灣社會持續被撕裂。

李正皓16日在政論節目《聚焦關鍵》中表示，王浩宇罷免案通過，給民進黨一個警語，「不要以為一直去儲值台灣價；不要以為有民進黨黨證；不要以為一直販賣亡國感會有用」，即便在販賣亡國感的過程中，也要跟人民道歉，謙卑一點。

至於國民黨的部分，李正皓指出，國民黨黨中央前期冷眼旁觀，但桃園當地的國民黨民代，以及在地公民團體對罷免案的推動十分積極，「這個罷免有點由下而上」。當罷免案推進到近2、3周，勢頭越來越足時，很多國民黨大老在罷免投票前夕現身站台，就有一種收割的味道。

李正皓認為，大家更在意的是國民黨有沒有勇氣和民進黨直球對決，沒有的話，就算收割罷王，功勞也不是江啟臣的。他還感嘆，國民黨內很多人太會算，他呼籲國民黨別再把自己當落魄貴族，如果沒有辦法捲起袖子和民進黨對抗，永遠沒辦法獲得第一場勝利。

對於王浩宇罷免案會後續還會帶來哪些影響，李正皓直言，「大罷免時代要來臨了」，並指王浩宇被罷免後，會有一些人，或國民黨中央去擬定所謂大罷免時代，像黃捷地罷免案已經箭在弦上。

李正皓分析，進入到大罷免時代，就會讓整個台灣社會不斷被撕裂，而大罷免時代也會讓很多劍走偏鋒的民代很緊張，因為選上了不代表就能安穩做4年，「沒有，大罷免時代已經來臨了」。

(中時新聞網)