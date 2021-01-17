護肝聖品蘿蔔系列 滷白玉蘿蔔+蘿蔔味噌湯

白蘿蔔富含豐富的維生素C、膳食纖維及鉀，是一種十分健康的熱門食材，也有平民人參一稱。YouTuber Sunny營養師於頻道「黃君聖Sunny營養師」中分享白玉蘿蔔的料理，多種料理方式，讓食材特色又多元。

他與母親安安於頻道中分享常見的家常菜料理，其中包括蘿蔔湯及滷蘿蔔，安安表示，口感細緻的白玉蘿蔔不必先去皮，可以直接料理，加入洋蔥及紅蘿蔔增加鮮甜味，她也提及，先炒再滷會比較香，調味過小火熬煮至食材入味。

除了滷蘿蔔，做成湯品也是眾多人的選擇之一，若是喝膩台式的蘿蔔湯，也可以添加白味噌，口感滑順潤喉，蘿蔔的鮮甜成為整道料理的主軸，搭配上萬年不敗的香菜，好喝程度大翻倍，

一種食材也可以輕鬆做出整桌佳餚，高營養價值的白玉蘿蔔不管滷、煮、炒、煎，通通都沒問題，不僅營養滿分，也同時具備色香味，讓大人小孩都喜愛的料理，一定要試試看。

(中時新聞網)