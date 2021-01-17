嘉義縣東石鄉東榮國中操場雜草割除不易，學校還派出大型機具。（縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

「希望中央能重視這個操場」縣議員姜梅紅指出，好的運動環境，有助於讓學生在安全和愉快的環境下，培養運動風氣。（縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

國內學校的操場多為PU跑道，不過位於嘉義縣沿海偏鄉的東榮國中，校內的紅土跑道已用逾10年，沿海風勢強烈，颳起的紅土揚塵，會影響學生健康及學習品質，前陣子學校因學生肥胖比率微幅攀升，還被上級單位主動致電「關心」。縣議員姜梅紅疾呼，「學生能運動的地方太少了！」，且基於師生健康，宜盡速改建PU跑道。

姜梅紅日前邀立委蔡易餘、體育署副署長林哲宏等人勘查東榮國中操場，林哲宏實勘後允諾協助處裡。姜梅紅說，東榮國中少子化及缺工友因素，沒有人力整理操場，居民反映操場雜草叢生，不敢去運動，去年底永屯社區居民為了學校校慶，還熱心協助割除操場雜草。

「希望中央能重視這個操場」姜梅紅指出，東榮國中之前因學生肥胖比率，被上級單位主動致電「關心」，學生的運動環境雖與健康體位，沒有直接關係，但好的運動環境，有助於讓學生在安全和愉快的環境下，培養運動風氣。

東榮國中校長陳冠伶說，學校近期向學生宣導「不要喝含糖飲料」等觀念，此外，每周讓學生利用朝會時間留下來跑步；學校學生數約100人，要維護紅土跑道環境，有時無暇顧及，因此學生上體育課時，只能以司令台前的紅磚地替代。紅土跑道若要改為PE跑道，預估需900萬元經費。

縣府教育處體育保健科長黃宏鼎表示，此案縣府努力向中央爭取經費，去年已向教育部提報興建計畫，另他也無奈強調，「操場跑道的好壞與學生BMI值的高低，完全是兩碼子事，希望外界別相提並論」。

(中時 )