新竹縣特教生學習獨輪車舉辦成果展，15名學生表演持續騎3分鐘。（羅浚濱攝）

新竹縣去年9月首度在中正國小為特教生辦理為期18週的「獨輪車實施計畫」，17日成果發表播放首屆15位特教生從不斷摔倒，不放棄學習到能騎獨輪車的影片，教練則安排直線、S型、雙人滑及持續騎3分鐘等表演，證實過動兒學習獨輪車可以培養專心耐心與信心！

現場與會的家長看見孩子的表現都感動得紛紛鼓掌稱讚，有家長說，孩子學獨輪車後，生活有新的動力，無形中對家庭就是一分正向進步的力量！

「只要不放棄，孩子一定會改變！」承辦計畫的台北市教育關懷協會理事長尹玉娟說，獨輪車運動具有平衡身心、紓解壓力、培養專注力和管控情緒等多項優點，特教生經過訓練上手後，可提升專注力、增進人際互動和親子關係，進而順利克服情緒障礙。

尹玉娟並說，獨輪車是培養「受挫力」很好的運動，以往問孩子什麼都「不要」，學了獨輪車後都變「要」，個個抗壓力變好，也比較願意嘗試。

縣議員吳旭智指他曾看到孩子們在一次次跌倒，卻又一次次爬起來繼續挑戰，這樣的精神令人動容，希望這項訓練在新竹縣可以持續辦下去，期籍由成果展拋磚引玉，讓更多愛心企業和善心人士支持特教生獨輪車訓練計畫。

教育處特教科長范貴蟬說，目前竹縣國中小約有3千名特教生，屬於過動情緒障礙的約有300人，首次開辦獨輪車訓練是結合很多力量共同促成，教育處將在每學年度編列5萬元預算，針對過動的情障學生持續辦理獨輪車訓練。

(中時 )