「第一名媛」孫芸芸胞姊孫瑩瑩，2015年與小6歲軍火商之子李仕凡，在美國加州結婚，不料婚後屢爆婚變，李仕凡更被傳出背著老婆在外面玩很大，直到本月15日孫瑩瑩一改澄清婚變態度，宣布已恢復單身，如今過得自在，沒想到才宣布離婚，日前在44歲慶生趴上，被發現身旁有異性，竟是阿嬌前夫「醫界王陽明」賴弘國，兩人關係引發猜測。

被日媒形容是「奇蹟40歲美魔女」的孫瑩瑩，43歲時二婚，嫁給小6歲、身家百億的軍火商之子李仕凡，只是婚後因2人分隔台、美兩地，因此傳婚變，沒想到兩人才在社群闢謠，2019年就爆出小三Joanna事件，《鏡週刊》報導，有自稱李仕凡小三的女性Joanna，不滿遭到拋棄，因此狂在各社群平台「爆軍火李垃圾」黑料，說男方在台、美都有婚外情，還位了躲避老婆安裝在手機上的定位系統，另辦專門偷腥的手機，Joanna也是他眾多外遇對象之一。

而當下孫瑩瑩說出「我想他不會傷害我」力挺老公，但日前無預警宣告離婚，表示會勇敢面對未來，希望得到大家祝福，也強調離婚是感情變淡，而不是第三者所致，期間IG也照常更新，充實地生活著，並於今天(1/17)迎接44歲生日。

觀察孫瑩瑩的社群，她早在生日到來甚至是宣布離婚前，就開始跟親友一起開慶祝趴，在孫瑩瑩13日貼出的IG照片中，她親自下廚做了一桌愛心晚餐，跟閨密們開心相聚，心情也似乎很安逸幸福，值得注意的是，孫瑩瑩參加的另一場慶生會，某位閨密開了直播，發現有男士與會，跟孫瑩瑩同框的，是阿嬌前夫賴弘國，兩人在直播中互動起來很自然，因此引發聯想猜測，但不少人覺得兩人都恢復了單身，如果有進一步的發展，也是很正常並值得祝福的。

(中時新聞網)