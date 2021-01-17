香港財政司長陳茂波17日表示，估計2021年全年香港經濟很可能恢復正增長，但目前的狀況仍非常嚴峻。

香港信報報導，陳茂波17日發表網誌指出，即將公布的失業率有機會衝破16年來的高位，反映本地勞工市場正處於加壓狀態。陳茂波又提到2020年接到近8,700宗破產申請，年增6.6％。強制清算要求也有約450宗，年增7.2％，而2020年12月香港採購經理指數也重回收縮區間，反映中小企業氣氛趨向悲觀。

陳茂波收到零售、餐飲業界反映，若不盡快平復疫情，農曆年後可能會出現更多倒閉與裁員情況。陳茂波又指，港府的支援和紓困措施對企業只是杯水車薪，也收到很多業界意見指出，願意加強防疫措施，換取盡可能恢復營業的空間。

陳茂波表示，近日和年輕人針對新「財政預算」交流期間，不少人關注未來香港發展的競爭力。陳茂波指出，在新「財政預算案」中，除了考慮疫情下市民的需要，也要及早部署和投資未來，把握危機中轉型升級的契機，包括參考疫情和科技進步下，所催生的消費行為及商業模式轉變。

陳茂波表示，過去一年港府維持逆週期的財政政策，創造約3萬個短期職位，近一、兩年的畢業生，先後受到「反送中」事件和疫情影響，可能會在求職上有困難，會在提供給他們的約4,400個臨時職位中，加入有助長遠事業發展的培訓、考取專業資格等。也有超過5,100個金融科技、新創企業等職位，適合青年人申請。

(工商 )