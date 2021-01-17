春艷去年底發行首張專輯《感恩的心》。（顏社提供）

春艷（左）與持修。（顏社提供）

春艷2020年底發行個人首張專輯《感恩的心》，昨（16日）受邀擔任持修的演唱會嘉賓，春艷特別帶了「火龍果」當伴手禮送給持修表達感謝，只見收到火龍果的持修滿臉黑人問號，春艷趕緊解釋因新專輯視覺以水果風概念拍攝，因此想送這份禮物，春艷還搞笑說：「其實我家是開水果行啦。」

春艷與持修都是電玩迷，話題興趣相同的兩人一拍即合，也因為電玩摩擦出音樂火花，新歌〈魔法BOY〉正是以玩遊戲為主梗而jam出的作品。除了持修與其他新銳音樂人給予音樂上的刺激，這次春艷新造型上的大突破諸如綁了一頭辮子頭、換上鮮艷黃寬版西裝，不吝嗇地首次在螢幕前袒胸露背秀出纖細身材及健康體魄，對於外表沒自信的春艷來說坦言是一大突破，「我的女朋友給我很大的鼓勵，她說不是人人都有這樣的體態，可以多給人看看，也常常給我嘗試不同的衣服和裝飾，是她讓我覺得自己的身體很特別的」。

此外，敢於挑戰視覺創意的春艷，秉持著不設限的原則，於拍攝宣傳照時加入「水果元素」，讓各式各樣的水果環繞四周，搭配春艷的肢體語言及神情，竟意外撞擊富有衝突性的時尚美感；打趣說自己像是水果行老闆的春艷，自認個性、外型像是「火龍果」，味道甜但外觀、內在都很複雜，化身為火龍果王子的他更拿著火龍果擺出各種新奇姿勢，吸睛度百分百，自認可以當台灣水果推薦大使的春艷笑說：「台灣的水果很棒，精緻好吃又便宜，應該多多推廣。」

(中時 )