南韓女團(G)I-DLE近日帶著迷你4輯《I burn》回歸，主打歌《화(火花)(HWAA)》推出後，也在多個音源榜拿下冠軍，不過台灣成員葉舒華在新歌中，被分配的獨唱僅4秒，引起網友論戰，現在打歌舞台又因裙子太短，當場洩裙底春光，讓粉絲都氣炸了。

(G)I-DLE近日上《音樂銀行》表演新歌，但不少成員都因穿著激短裙熱舞，在轉身或蹲下的時候，裙底風光失守，而穿著粉紅花朵洋裝的舒華，也不斷因舞蹈動作，導致腿根和白色安全褲直接露出。

加上鏡頭也不斷從下往上拍，導致成員們的私密部位若隱若現，讓粉絲看了都相當不滿，痛批「服裝很優雅沒錯，但安全褲不斷出現」、「舞蹈本身就好看了，不用穿這麼短的裙子吧」、「鏡頭一直由下往上拍，都被看光了...」。

(G)I-DLE裙子太短，表演時不斷洩裙底風光。(圖／翻攝自KBS電視台YouTube)

鏡頭不斷由下往上拍。(圖／翻攝自KBS電視台YouTube)

過去在出道曲《Latata》中只唱了「狀聲詞」的舒華，這次在新歌中，又只唱了一句歌詞，總長還不到4秒，讓海內外粉絲都為她抱不平，但也有一派網友認為，她本身實力相較其他成員，的確還不太好，況且舞台表演她也蠻常站在「C位」，引起兩方論戰。

來自台灣的舒華，私下個性活潑開朗，受到不少粉絲喜愛，不過之前在KBS《歌謠大祝祭》上，和Oh My Girl Arin、IZ*ONE張員瑛、ITZY有娜組成「忙內S」，表演了前輩Apink出道曲《不知道》，卻因舞蹈動作不熟悉，加上表情僵硬遭到批評，她事後解釋，因為只花1天練舞，和其他人也僅走位一次就錄製，但她還是很努力準備了。

(中時新聞網)