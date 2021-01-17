民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，成為六都首位被罷免的市議員。對此，前外交官介文汲狠批王浩宇被罷免是咎由自取，他指出，同意罷免王浩宇的8萬4千多票當中，大部分應該還是衝著蔡政府來的，而若2月6日高雄市議員黃捷的罷免案能夠通過，則蔡政府的霸權將轟垮下。

對於王浩宇被罷免，介文汲今(17日)在臉書上表示，雖然王浩宇只是市議員，但他的罷免案對台灣政治的衝擊卻非常大，且明顯是台灣民意的一個轉捩點。若2月6日高雄市罷免黃捷的投票也能成功，介文汲認為，許多言行乖張，無能倖進的綠營民意代表恐相繼會遭罷免，而蔡政府高高在上的霸權恐也會隨之如地基塌陷般轟然垮下。

介文汲直批，王浩宇不思上進，過河拆橋，不務正業，被選民罷免是咎由自取，但選罷法所定的罷免門檻極高，王浩宇當選時只獲1萬6千多票，要罷免他時卻要8萬1千多票，豈是易事？他分析，王浩宇恐怕沒這麼大的能耐，讓這麼多選民在寒冬假日出門投罷免票，同意罷免的8萬4千多張票中，大部分應該還是衝著蔡政府而來的。

介文汲指出，蔡政府雖然已完全掌控政府，成功收買媒體，且精於帶領風向，但上任以來不見任何愛民親民、助民之舉，視民間疾苦如無物，弊案醜聞卻越來越多，越鬧越大。介文汲更忍不住直言，花大把公帑搞大內宣自吹自擂就罷了，但竟然還傲慢囂張到公然動用國家機器箝制言論，東廠四出，抹黑欺壓異己，這種種作爲會得到人民的支持，不遭人民唾棄，除非太陽從西邊出來。

最後，介文汲也說，王浩宇被罷免只是冰山一角，各種人民自主，針對蔡英文政府的抗爭今後必見遍地開花，風起雲湧。

桃園市議員王浩宇被選民罷免了，雖然只是市議員，但他的罷免對台灣政治的衝擊卻非常大，因為這明顯是台灣民意的一個轉戾點。 接下來2月6日高雄市罷免黃捷的投票若再奏捷，許多言行乖張，無能倖進的綠營民意代表恐相繼會遭罷免，蔡英文政府高高在上的霸權... 由介文汲發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)