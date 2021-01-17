苗栗縣苑裡鎮121縣道舊社至山柑段，原既有路寬僅8米，1983年間陸續辦理拓寬，但其中5路段遭周邊地主反對，遲遲無法開工，事隔2、30年，其中1段18K＋780至18K＋830拓寬工程終於露出曙光，工務處表示，花費1年多時間向受影響住戶釐清疑慮，近日取得共識，預計於3月12日開工。

121縣道苑裡鎮舊社至山柑段原既有路寬僅8米，做為苑裡平原東側南北主要動線，路寬顯得狹窄，民眾陳情多年希望拓寬改善，工務處表示，121線自1983年陸續辦理拓寬，但其中5路段因遭周邊地主反對，至今尚未完成拓寬作業，往來北二高苑裡交流道的大量車潮與大型車輛穿梭於狹窄街道險象環生。

工務處指出，5路段分別為18K＋222至18K＋310、18K＋780至18K＋830、19K＋010至19K＋030、19K＋400至19K＋410及19K＋540至19K＋560，18K＋780至18K＋830路段當年因民眾希望照原路兩側拓寬，但縣府考量整體路線線型與轉彎半徑，調整為單側拓寬引起受影響較多的地主不滿，工程因此暫緩。

工務處表示，18K＋780至18K＋830路段因水溝排水不良，多年淤積造成民宅內臭味四溢難耐，所以優先辦理拓寬，2009年已完成土地地權取得，但受影響的8戶中僅3戶完成補償費請領，仍有5戶補償金提存保管尚未領取，縣府因此2度挨家挨戶拜訪及溝通，再次取得辦理工程的共識，也承諾補辦徵收或重新查估。

工務處長古明弘表示，拓寬工程考量農曆春節及元宵佳節等，預計3月12日起開工，並於今年6月下旬前完工，拓寬完成後可提供雙向車道及路肩通行，提升整體交通環境服務品質。

(中時 )