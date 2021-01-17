湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」16、17日在高雄熱鬧開打，由綠營民代合組的湧言台灣隊17日於立德棒球場進行公益邀請賽，賽前各民代包括立委王定宇、趙天麟等人都對近日最火熱的話題「罷免案」提出相關的見解。

王定宇表示，面對16日王浩宇確定遭到罷免，他們必須深自檢討，任何選舉跟罷免都是人民應有的權利，面對人民執行權力，他們就是要接受結果，再根據結果來做出檢討。

有趣的是立委「王定宇」與被罷免的「王浩宇」姓名只差一個字，因此「王浩宇」被罷免後，也有人跑到「王定宇」臉書留言，引來眾多網友熱議，對此王定宇無奈表示，有人莫名其妙跑到他的臉書留言，後來想開了，也有很多人分不清「謝震武」跟「謝祖武」，所以他覺得情有可原，還可以接受。

王定宇指出，原本搞錯的人是少數，沒想到跑來一大堆網友說要來朝聖不識字的，基本上過去也常有人搞錯，他認為一笑置之就好了，雖然1個罷免案應該要嚴肅來看待，但可以在他那邊找到一些有趣的樂子，而且交到更多新朋友，可以發揮一些社會正面的力量，算是一件好事。

王浩宇遭到罷免後，接下來就屬高雄市議員黃捷的罷免案最受各界矚目，對此趙天麟表示，黨部從頭到尾的態度都一樣，肯定黃捷是認真問政、地方服務優質的議員，罷免雖然是人民的權利，民進黨予以尊重，但仍希望鳳山市民可以一起留下好議員。

對於23日的罷捷大遊行，趙天麟則表示，因為正處防疫期間，所以無論是要集會還是遊行，或是像他們來打壘球，都希望能夠將防疫工作做好，任何集會、遊行的罷免行動，他們都予以尊重。

(中時 )